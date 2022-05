Kulturverein Meitingen hat Glück mit seiner ersten Maifeier

Plus Hüpfburg, Tanz- und Musikdarbietungen sowie Geselligkeit: Der neue Verein stellt auf die Schnelle ein tolles Programm zusammen. Und hat Glück mit dem Wetter.

Wettertechnisch betrachtet ist der Plan des Meitinger Kulturvereins, der in diesem Jahr die Maifeier im Ort ausgerichtet hat, fast aufgegangen. Bereits vor dem offiziellen Startschuss um 15.30 Uhr, zu dem Meitingens Bürgermeister Michael Higl einige Worte an die Gäste richtete, hörte der Regen auf. Bereits um 14 Uhr - als kein Regentropfen mehr fiel - hätten sich die ersten Gäste vor dem Rathaus eingefunden, verraten einige der Organisatoren.