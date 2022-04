Meitingen/Landkreis Augsburg

Marktsonntag: Die meisten lassen die Maske fallen

Plus Die meisten Corona-Regeln sind weg. Wie reagieren die Menschen am Marktsonntag in Meitingen darauf? Und wer macht noch Corona-Tests?

Von Christoph Frey

Die Maske ist weg und ein Land atmet auf? Testlauf beim Marktsonntag in Meitingen, wo zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder ein Jahrmarkt und geöffnete Geschäfte lockten: Trotz des heftigen Wintereinbruchs war die Veranstaltung gut besucht und dem Augenschein nach hatte die überwiegende Zahl der Besucherinnen und Besucher die Maske fallen gelassen. Doch es gibt auch Ausnahmen.

