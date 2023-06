Polizisten fahndeten 2500 Stunden nach dem Steinewerfer von der B2

Plus Erstmals legt die Polizei Gersthofen im Gemeinderat für den Markt Meitingen einen Sicherheitsbericht vor. Dabei geht es auch um die Jagd nach dem Steinewerfer von der B2.

Es lebt sich verhältnismäßig sicher im Markt Meitingen. Das ist die Botschaft des Sicherheitsberichtes für die Gemeinde, den jetzt die Chefs der zuständigen Polizeiinspektion Gersthofen – erstmals – für Meitingen erstatteten. Dass die Polizei dennoch durchschnittlich täglich dreimal in die Marktgemeinde zu Einsätzen ausrückt, wurde aus Reihen des Gemeinderats als verbesserungswürdig angesehen. Typische Kriminalitätsschwerpunkte oder Delikte gibt es in Meitingen nicht, allerdings Orte wie den Schlosspark, wo die Polizei immer wieder einmal nach dem Rechten sieht. Auch ein besonderer Einsatz auf der Bundesstraße 2 wurde benannt: die Jagd nach dem Steinewerfer von der B2.

Genau 299 Straftaten habe die Gersthofer Polizei im Jahr 2022 in Meitingen verfolgt, berichteten der Leiter der Inspektion, Markus Schwarz, und sein Stellvertreter Alexander Fitz. Gemäß einer mathematischen Formel errechne sich daraus eine sogenannte Kriminalitätshäufigkeitszahl von 2480 Straftaten pro 100.000 Einwohnern für Meitingen. Für den gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord von Nördlingen bis Augsburg beträgt dieser Wert fast das Doppelte: 4144.