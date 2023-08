Autofahrer lässt Jugendlichen nach Unfall mit schweren Verletzungen liegen

Ein Autofahrer verursacht zwischen Meitingen und Langenreichen einen Unfall mit einem Schwerstverletzten. Er fährt einfach davon.

Einen extremen Fall von Unfallflucht teilt die Polizei in Gersthofen jetzt mit. Dabei hatte ein etwa 50-jähriger Autofahrer am Sonntagnachmittag, 30. Juli, gegen 15 Uhr einen Unfall auf der Staatsstraße 2382 zwischen Meitingen und Langenreichen verursacht. Dabei stürzte ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrads und verletzte sich derart schwer, dass er mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Autofahrer fuhr davon, ohne sich um den Jugendlichen zu kümmern. Dabei war noch mehr passiert.

Wie die Polizei berichtet, waren zu dieser Zeit drei Jugendliche mit ihren Leichtkrafträdern auf der Staatsstraße unterwegs. Kurz nach einer Kurve fuhr ein Auto aus einer Parkbucht und wendete, ohne auf die Jugendlichen achten. Diese versuchten noch zu bremsen. Zwei von ihnen stürzten, der 16-Jährige wurde dabei schwerst verletzt.

Fahrerflucht bei Meitingen: Wagen wohl älterer Opel Astra

Jetzt sucht die Polizei Gersthofen nach dem Fahrer. Bei dem Wagen soll es sich um einen älteren Opel Astra Kombi oder Caravan handeln. Der Fahrer soll mit dem Wagen zwischen etwa 14.30 und 15 Uhr, eventuell auch schon früher, in einer Parkbucht in einem kleinen Waldstück westlich der Abzweigung nach Kühlenthal in Fahrtrichtung Langenreichen gehalten haben. Der etwa 50-jährige Mann soll mit einem blauen T-Shirt bekleidet gewesen sein. Hinweise an die Polizei Gersthofen, Telefon 0821/323-1810.

Lesen Sie dazu auch