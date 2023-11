Meitingen

18:00 Uhr

Leben mit Leukämie: So geht es Matthias Mark aus Meitingen

Plus Gleich zweimal in zwei Jahren ist der Familienvater an Blutkrebs erkrankt. Nun geht es aufwärts. Gleichzeitig wird bei seiner Frau die Belastung immer deutlicher.

Von Jana Tallevi Artikel anhören Shape

Zu seinem 50. Geburtstag hatte der Meitinger Gemeinderat Matthias Mark eine Bitte an seine vielen Gäste, die man auf solchen Einladungen öfter liest: Er wolle keine Geschenke, sondern lieber eine Spende für den guten Zweck. In seinem Fall steckt hinter diesen Worten jedoch eine lange Geschichte. Die Spende geht an die gemeinnützige Organisation DKMS, die sich darum kümmert, möglichst viele potenzielle Stammzellenspender und -spenderinnen zu registrieren und damit weltweit Blutkrebspatienten mit einer Stammzellentransplantation die Chance auf eine Heilung zu geben. So wie es Matthias Mark und seine Familie schon zweimal erlebt haben.

Es war ein wirklich großes Fest, das Matthias Mark gemeinsam mit seiner Frau Tanja im Sommer veranstalten konnte. Sein 50. Geburtstag war da schon einige Zeit vorbei, doch endlich hatte er genügend Kraft, mit 70 Freunden und Familienangehörigen zu feiern. Lange hatten die Vorbereitungen gedauert, denn schließlich musste es dem Leukämiepatienten nicht nur gesundheitlich gut genug für den großen Tag gehen, es sollte auch alles möglichst perfekt sein. Das hat geklappt. "Wir haben jede Minute genossen." Und für die DKMS sind 1500 Euro zusammengekommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen