Lech-Stahl-Erweiterung: Wann fallen die nächsten Bäume im Lohwald?

Plus Fünf Hektar Wald sind bereits verschwunden. Dafür soll der Stahlgigant Lech-Stahl in Meitingen wachsen. Ein Vorhaben, das mittlerweile mehrere Gerichte beschäftigt.

Auf der einen Seite ist da Bayerns einziges Stahlwerk, das wachsen möchte. Lech-Stahl verspricht mehr Arbeitsplätze. Auf der anderen Seite steht ein Bündnis von Naturschützern und Anwohnern, die sich gegen die großen Pläne des Stahlgiganten wehren. Sie fürchten mehr Lärm, Verschmutzung – und vor allem den Verlust eines schützenswerten Walds, des Lohwalds. Immer wieder gab es Protestaktionen, weil der für den Ausbau des Stahlwerks zu großen Teilen weichen soll. Klimaaktivisten hatten im vergangenen Jahr das Gebäude der Regierung von Schwaben besetzt – aus Protest gegen die Abholzaktion im Wald bei Meitingen. Am Montag kam es zu einem Urteil vor Gericht.