Meitingen

vor 23 Min.

Lech-Stahlwerke dürfen deutlich mehr produzieren

Plus Bayerns einziges Stahlwerk darf 300.000 Tonnen mehr Stahl im Jahr herstellen. Das könnte angesichts gestiegener Energiekosten schwierig werden. Dennoch regt sich Widerstand.

Von Philipp Kinne

Die Lech-Stahlwerke in Bayern dürfen deutlich mehr Stahl produzieren. Dafür hat Bayerns einziges Stahlwerk die Genehmigung vom Landratsamt Augsburg erhalten. Nach eigenen Angaben produziert das Werk jährlich 1,1 Millionen Tonnen Stahl. In Zukunft könnte die Kapazität um 300.000 Tonnen erhöht werden. In der Nachbarschaft des Stahlwerks regt sich Widerstand gegen die Genehmigung. Der Markt Biberbach prüft, ob gerichtlich dagegen vorgegangen werden kann.

