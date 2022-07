Eulen, Eidechsen & Co. geben bei Lechstahl-Erweiterung das Tempo vor

Plus Seit rund fünf Jahren beschäftigt die von Lech-Stahl gewünschte Werkserweiterung die Meitinger Kommunalpolitik. Nun ist ein entscheidender Schritt geschafft.

Jahrelang beschäftigt sich der Meitinger Gemeinderat bereits mit diesem Thema. Nun ist es geschafft, der Weg zur Erweiterung des Lech-Stahlwerks im Meitinger Ortsteil Herbertshofen ist geebnet. Im ersten Teil einer Doppelsitzung haben die Markträte jetzt mehrheitlich dem sogenannten Städtebaulichen und Grundabtretungsvertrag zugestimmt und die Satzung zum betreffenden Bebauungsplan verabschiedet. Doch der endgültige Erfolg hängt von etwas anderem ab.