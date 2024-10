Lesen fördert die Entwicklung der Kinder

Mit großem Einsatz engagiert sich die Buchhandlung Eser in Meitingen für die Leseförderung – in enger Zusammenarbeit mit den umliegenden Schulen und Kindergärten. Dafür wurde ihr vom Bayerischen Kultusministerium und dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels das Gütesiegel 2024/2025 „Leseforum Bayern – Partner der Schule“ und damit bereits die neunte Auszeichnung zuteil. Mit Aktionen unter anderem zum Welttag des Buches, Lesetüten für die Schulanfänger, Autorenlesungen, Buchausstellungen und Vorlesestunden möchte das Buchhandelsteam Kindern die spannende Welt der Bücher eröffnen. „Lesen fördert die Entwicklung unserer Kinder. Darum ist es so wichtig, schon in den jüngsten Jahren die Freude am Lesen zu wecken", betont Buchhändlerin Elke Eser (Mitte). Ergänzend zum Gütesiegel sprach die Jury dem Team eine besondere Anerkennung für die Vielgestaltigkeit, Originalität und den Arbeitsaufwand ihrer Aktionen aus und bezeichnete ihr Engagement als vorbildlich. Ute Schmid

