Limedance-Schnupperstunde für Jung und Alt

Linedance ist ein aus den USA stammender Gruppentanz für Jung und Alt. Alle Tanzenden bewegen sich in einer Reihe in synchron festgelegten Schrittfolgen und sind Teil einer gemeinsamen Choreographie. Die Musik, zu der getanzt wird, reicht von Abba- und Pop-Songs bis hin zu Country- und Chart-Hits. Interessierte, die keinen Tanzpartner haben, sind beim Linedance bestens aufgehoben. Am Mittwoch, 16. Juli, findet von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr eine kostenlose Schnupperstunde in der Dr.-Max-Josef-Metzger-Halle, Werner-von-Siemensstr. 2, in Meitingen statt. Durchgeführt wird die Tanzstunde von der ADTV Tanzschule Danceemotion. Nach 45 Minuten Einführung und Üben gibt es ein 15-minütiges Linedance-Fest. Ab Oktober finden Kurse statt, zu denen sich Interessierte per E-Mail an anmeldung@vhs-augsburger-land.de oder Telefon 0821/344840 anmelden können.

