Lkw-Fahrer fährt im 40-Tonner betrunken auf der B2

Einem Autofahrer fällt auf, dass auf der B2 ein Lastwagen in Schlangenlinien unterwegs ist. In Herbertshofen kann die Polizei den Fahrer stoppen.

Ein aufmerksamer Autofahrer hat am Montag dabei geholfen, einen betrunkenen Lkw-Fahrer auf der B2 aus dem Verkehr zu ziehen. Dem Zeugen war gegen 15.10 Uhr aufgefallen, dass ein 40-Tonnen-Lastwagen in Richtung Donauwörth in Schlangenlinien unterwegs war.

Die Polizei konnte den Fahrer im Industriegebiet von Herbertshofen anhalten und kontrollieren. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2,2 Promille. Der Fahrer musste seinen Lkw stehen lassen und sich einer Blutentnahme unterziehen. Da er nicht in Deutschland wohnt, musste er eine Sicherheitsleistung von 500 Euro hinterlegen. (thia)