Leben im Dienste der Seelsorge: Ludwig Hihler feiert 60. Priesterjubiläum

Plus Auf ein ganzes Leben im Dienste der Seelsorge kann Pfarrer Ludwig Hihler zurückblicken. In Herbertshofen wurde er für ein ganz besonderes Jubiläum gefeiert.

Dem Seelenheil der Menschen zu dienen und ihnen beizustehen – dies hat sich Pfarrer Ludwig Hihler zur Aufgabe gemacht. Nun konnte der Geistliche ein ganz besonderes Jubiläum feiern – und ganz Herbertshofen feierte mit ihm.