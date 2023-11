Meitingen

vor 16 Min.

Lustige Streiche gehören zum Repertoire dieses Meitinger Chores

Plus Seit 30 Jahren gibt es in Meitingen den Johanneschor. Zum Jubiläum gibt es ein Konzert mit 100 Teilnehmern. Für den guten Zusammenhalt des Chores gibt es ein Rezept.

Von Steffi Brand

Die Einladungskarten des Johanneschors Meitingen für das Jubiläumskonzert am 25. November fallen auf. Petra Schneewind wollte nichts Braves, sondern ein Bild in Bewegung, das auf einen Blick aussagt, dass Spaß und Geselligkeit im Johanneschor ebenso großgeschrieben werden, wie die Disziplin. Herausgekommen ist ein Werk, das Petra Schneewind lachend als „Werk zwischen Abendmahl und Orgie“ bezeichnet. Es zeigt beinahe alle Chormitglieder, die zum Jubiläumskonzert singen werden. Doch inwiefern zeigt das Bild auch die Realität im Johanneschor?

Im Gespräch mit Petra Schneewind und Chorleiterin Andrea Henkelmann fällt immer wieder ein Wort: die „Chorfamilie“, in der Sängerinnen und Sänger zwischen 13 und 82 Jahren aktiv sind. Inwiefern der Johanneschor für einige Mitglieder auch zur Familie geworden ist, verrät ein Blick in Petra Schneewinds eigene Geschichte – und damit auch auf die Anfänge des Johanneschors vor 30 Jahren. „1993 gegründet steckte der Chor natürlich noch in den Kinderschuhen – und ich ebenso“, verrät Petra Schneewind und ergänzt: Damals wie heute waren schon Frauen jeden Alters vertreten und es ergab sich, dass Ältere um Rat gefragt wurden. Petra Schneewind selbst zählte damals zu den jungen Müttern. So wurde der Mittwochabend – der bis heute noch ein fester Termin für die Chorprobe und für das anschließende gemütliche Beisammensein ist – zur Institution und Ferienzeiten ohne Chorprobe zur Herausforderung. Deswegen schwenkten die Sängerinnen und Sänger nicht selten kurzerhand um, um sich zum Eisessen oder im Biergarten zu treffen.

