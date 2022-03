Meitingen

Mal etwas anderes: Meitingerin macht ein Praktikum auf Sri Lanka

Plus Die 19-jährige Meitingerin Nina Berger konnte eine ganz besondere Erfahrung machen. Sie war zu Besuch in der Patenschule der Realschule Meitingen.

Von Hildegard Steiner

Nach dem Schulabschluss erst mal ein Praktikum – das ist eigentlich nichts Besonderes. Auch nicht, wenn das Praktikum in einer Schule stattfindet und vor allem aus Englisch-Unterricht besteht. Wenn diese Schule aber in Sri Lanka liegt, dann wird aus dieser ersten Arbeitserfahrung auch ein kleines Abenteuer. Die 19-jährige Meitingerin Nina Berger hatte jetzt Gelegenheit, in der Patenschule der Realschule Meitingen zu Gast zu sein. Sie entstand mithilfe des Kinderhilfsprojekts "Future for Children" im Unesco Village Koskoda auf Sri Lanka. Begleitet und angeleitet wurde sie vor Ort von Elfriede Süß aus Erlingen und Mönch Sadu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

