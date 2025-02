Mann geht nach Discobesuch auf Security los

Ein 40-Jähriger schlug laut Polizei nach einem Discobesuch in Meitingen auf das Sicherheitspersonal ein. Wie die Beamten berichten, sollte der Mann die Disco am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr verlassen. Das wollte der Mann offenbar nicht akzeptieren. Kurz vor dem Ausgang der Disco an der Straße Via Claudia wurde der 40-Jährige aggressiv, berichtet die Polizei. Er schlug einem der Geschädigten mit dem Ellenbogen ins Gesicht, einen zweiten traf er im Kopfbereich. Der 40-Jährige konnte daraufhin solange fixiert werden, bis die Polizei eintraf. Der Mann erhielt zwei Anzeigen wegen Körperverletzung, heißt es im Bericht der Polizei. (kinp)

