Meitingen

vor 17 Min.

Mann schlägt schwangeren Frau in Meitingen gegen den Bauch

Ein Streit in einem Mehrfamilienhaus in Meitingen eskaliert komplett.

Am Montag läuft ein Streit in einem Mehrfamilienhaus in Meitingen völlig aus dem Ruder. Ein Mann schlägt einer schwangeren Frau gegen den Bauch.

