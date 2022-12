Mann verliert während der Fahrt die Kontrolle über sein Auto

Ein 86-Jähriger verliert in Meitingen aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Auto. Er ist Grünstreifen kommt der Wagen zum Stehen.

Während der Fahrt hat ein 86-Jähriger plötzlich gesundheitliche Probleme bekommen und die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Senior war zusammen mit seiner Frau am Donnertag gegen 7.45 Uhr auf der Ladestraße an der Via Claudia unterwegs.

Führerlos rollte der Wagen am Abzweig Am Oberfeld in einen Grünstreifen, der die Straße von einem Parkplatz abtrennt. Durch den abrupten Halt lösten laut Polizei die Frontairbags aus. Das Ehepaar kam zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden beträgt rund 2300 Euro. (thia)