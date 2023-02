Maria Wagner führt auch künftig die Meitinger Frauenunion

Neuwahlen des Vorstandsteams und Auszeichnungen prägen die Jahreshauptversammlung der Meitinger Frauengruppierung. Doch das war nicht alles.

Zu ihrer Jahreshauptversammlung, die von den Neuwahlen der Vorstandschaft und Ehrungen langjähriger Mitglieder geprägt war, traf sich die Frauenunion Meitingen im Gasthof „Neue Post“. Dabei ergriffen die Frauen auch die Möglichkeit, mit 2. Bürgermeisterin Claudia Riemensperger zu diskutieren.

Die Ortsvorsitzende Maria Wagner zog Bilanz über die umfangreichen erfolgreichen Aktivitäten der Frauenunion im abgelaufenen Vereinsjahr, ehe Schatzmeisterin Andrea Wirkner einen positiven Finanzhaushalt übermittelte, der von Kassenprüferin Lydia Müller geprüft wurde. Anschließend übernahm Ulrike Pohl die Leitung der Neuwahlen, die zwei Änderungen ergaben. Neu gewählt wurden als Beisitzerin Christina Seidel und als Kassenprüferin Martha Kraus. Die bestätigte Ortsvorsitzende Maria Wagner freute sich, vielen Mitgliedern für ihre lange Treue eine Ehrenurkunde mit einer Rose überreichen zu können.

Diese Meitinger Frauen wurden geehrt

Folgende Frauen konnten sich über eine Auszeichnung freuen: Margot Havel, Ulrike Pohl, Anni Wieser (für 20 Jahre Mitgliedschaft), Hilde Dreher, Ursula Pröll (für 25 Jahre Mitgliedschaft), sowie Elfriede Kraus, Johanna Stadtherr, Ingrid Schwarz, Gisela Sartor, Monika Rieger, Rita Meitinger, Cilli Horrer, Lydia Müller, Elisabeth Lutzenberger, Erika Irsigler (alle für 35 Jahre Mitgliedschaft).

Anschließend wurde angeregt mit der 2. Meitinger Bürgermeisterin Claudia Riemensperger über die anstehenden gemeindlichen Investitionen diskutiert. Dabei sprach Monika Rieger auch die Augustferienbetreuung an, die mit Unterstützung des Marktes Meitingen auch in diesem Jahr wieder durchgeführt werden kann.

Verbunden mit der Erinnerung an das tolle Lichterfest der CSU, an dem die FU-Frauen einen wertvollen Betrag leisteten, bat Maria Wagner im Auftrag der Jungen Union Meitingen, sich den 1. Juli 2023 in den Terminkalender zu vermerken und das Fest an diesem Tag mit großem Einsatz zu unterstützen.

