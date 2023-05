Markt Meitingen ehrt erfolgreiche Sportler

Unter den Ausgezeichneten befinden sich zwei Europameister in einer sehr ungewöhnlichen Sportart.

Erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler aus Meitingen haben Bürgermeister Michael Higl und seine Stellvertreterin Claudia Riemensperger im Namen der Marktgemeinde ausgezeichnet.

Schützenverein "Edelweiß" Meitingen: (Gausieger in verschiedenen Disziplinen): Friedrich Eppinger, Kilian Luis Gaa, Franz Kneiß, Ingeborg Spranger, Herwig Tölsch, Adolf Füssel, Anton Wenger und Josef Wenger.

TSV Meitingen 1925 Abteilung Leichtathletik (Kreis- und Landkreismeisterschaft): Marie Sattler, Selina Schorr, Benedikt Prommer, Samuel Prommer, Lars Higl und Valentin Kaupp.

Kolpingfamilie Meitingen: (Inhaber der blauen Bayerischen Ehrenamtskarte): Josef Fendl, Elfriede Mairle, Wolfgang Rau, Christian Sibenhorn, Martin Schmied, Benjamin Schwegler, Benedikt Wilhelm und Julia Wilhelm.

TSV Herbertshofen 1960 Abteilung Tischtennis: (1. Plätze Verbandsoberliga, Bezirksklasse) Damen I: Pia Hallmann, Gudrunn Herfert, Dagmar Petersen, Ute Speer, Madeline Wagner. DamenV: Giulana Beckert, Erika Deutschmann, Julia Heel, Lea Heel und Laura Wenzel.

Tennisclub (TC) Meitingen: (Landkreismeister): Junioren U18: Habib Zouaghi, Tristan Dohse, Niklas Perkl, Simon Vogel, Jonas Waliczek, Philipp Waliczek. Herren 1: Jörg Bäurle, Daniel bauer, Ray Frenzel, Alexander Glosauer, Daniel Christian Karassakalidis, Markus Kihm, Chris-tian Kindl, Manuel Knaus, Phillipp Neukirchner, Andreas Preßlein, Frederik Rußwurm, Marco Schwarzenberger, Nico Schwarzenberger. Herren 1: Björn Baumgartner, Florian Möckl, Hans-Jörg Rußwurm, Daniel Savic. Herren 40: Christian Ciurea, Stefan Czech, Thomas Friedrich, Gerhard Gabriel, Thomas Heilbrunn, Claudius Hingst, Oliver Müller und Thomas Niggel.

Für ihre erfolgreichen Teilnahmen an den Landkreismeisterschaften wurden die Tennisspieler des TC Meitingen ausgezeichnet. Foto: Peter Heider

Mit der Ehrennadel in Gold wurde das Motorsport-Ehepaar Siegfried und Renate Mayr, Mitglieder im MC Lech-Schmuttertal, für den Gewinn der Europameisterschaft im Historischen Rallyesport, die in ganz Europa ausgetragen wird, geehrt. Den beiden in Bach wohnenden Motorsportlern konnte die Ehrung nicht persönlich überreicht werden, da sie derzeit mit ihrem Volvo 240 an einer Historischen Rallyesportveranstaltung in Spanien teilnehmen. Wolfgang Wimmer vom Verband asiatischer Kampfkünste im SV Erlingen wurde für seine Ernennung zum "Hanshi", einem Ehrentitel im Aikido, mit einem Buch geehrt.