Wieder Blutkrebs: "Es geht um das nackte Überleben"

Plus Ein Jahr nach seiner Stammzellentransplantation erleidet der 49-jährige Meitinger einen Rückfall. Der schreckliche Kampf beginnt erneut - und ist diesmal noch härter.

Von Diana Zapf-Deniz

Im Januar vor einem Jahr stand es sehr ernst um den beliebten Meitinger Marktgemeinderat Matthias Mark. Damals erhielt er die Diagnose Akute myeloische Leukämie (AML). Im Mai 2021 dann die Stammzellentransplantation und Hoffnung. Nach 66 Tagen wurde er damals aus dem Universitätsklinikum Augsburg entlassen. Am 21. Mai feierte er mit seiner Familie, Ehefrau Tanja und Sohn Sebastian, seinen ersten Geburtstag. Ein hartes Jahr voller Entbehrungen und Quarantäne lag hinter ihnen und sie schmiedeten Pläne für den August, um Matthias 50. Geburtstag zu feiern. „Wir haben schon Einladungen vorbereitet und wollten diese nach der Kontrolluntersuchung des Knochenmarks am 24. Mai verschicken“, erzählt Tanja. Doch es kam anders an diesem Dienstag.

