Mehr als 250 gefiederte Tiere bei der Kreisgeflügelschau in Meitingen

Plus Geflügelzüchter aus dem gesamten Landkreis und darüber hinaus präsentieren ihre Tiere in der Meitinger Gemeindehalle.

Kaum überhörbares lautes, wildes und heftiges Geschnatter von Enten, Hühnern, Hähnen und Zwerghühnern, dazwischen dunkles Gurren zahlreicher Tauben drang am Wochenende aus der Meitinger Gemeindehalle. Der Kleintierzuchtverein Meitingen und Umgebung mit seinem Vorsitzenden Markus Schuster richtete hier die 56. Kreis-Geflügelschau des Kreisverbandes für Rassegeflügelzucht Augsburg aus.

30 Aussteller aus dem Landkreis Augsburg und dem näheren Umland präsentierten über 250 gefiederte zweibeinige Tiere in prächtig geschmückten Volieren. Dabei wurden Enten, Hühner, Hähne, Zwerghühner und Tauben verschiedener Rassen und Farbschläge dem Publikum vorgestellt. Unter den Ausstellern befanden sich auch Mathias Bauernfeind und Christa Schön aus Langerringen, die acht "Augsburger Hühner" präsentierten. "Unser Hobby verlangt großes Engagement gegenüber den Zweibeinern, macht aber auch richtig Spaß", erklärte Mathäus Bauernfeind und schmunzelte.