Mehrere Generationen verbindet in Meitingen das Musizieren

Beim Frühjahrskonzert der SGL zeigen der Nachwuchs und die Erwachsenen ihr Können. Ein erfahrener Mann bekommt eine besondere Auszeichnung.

Wenn Menschen, die für Musik brennen, zusammenkommen, um dem Publikum das zu präsentieren, womit sie ihre Freizeit verbringen, dann ist das für die Musikerinnen und Musiker ein ebenso besonderes Ereignis wie für die knapp 400 Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ein solches Ereignis war das Frühjahrskonzert der SGL. Die Stücke, die das Vororchester, die Jugendkapelle und die Werkskapelle zum Besten gaben, standen nicht etwa unter einem Motto, sondern spiegeln die Wünsche der Dirigentinnen und der Musikerschar.

Und um sie ging es nicht nur bei der Auswahl der Musikstücke, sondern auch, als sie für ihre musikalischen Leistungen geehrt wurden. Verena Müller, die in der Jugend- und Werkskapelle Querflöte spielt, hat die D3-Prüfung mit Bravour gemeistert. Zudem war Adolf Bier ein besonderer Jubilar. Er erhielt eine Auszeichnung für 70 Jahre aktives Musizieren. Das Ehrenmitglied der SGL-Kapelle, der 37 Jahre Mitglied der Vorstandschaft war, fünf Jahre Schriftführer und 32 Jahre Kassier verkörpere damit zu 100 Prozent das Motto der SGL – „ein Leben lang Musik“.

Und um die Musik ging es bei den Stücken des Vororchesters, der Jugendkapelle und der Werkskapelle. Das Konzert begann mit dem Nachwuchs. Ella Buffy und Leah Schmid kündigten an, was das Vororchester präsentierte und gesellten sich dann zu den Musikerinnen und Musikern. Mit „Postman Pat“, „Batman“ und „Bob, der Baumeister“ sowie dem Song „Hit it!“ läuteten sie das Konzert ein. Bei „Clockwork“ und „Fantastic Island“ stand das Vororchester, das 13 Aktive umfasst, gemeinsam mit der Jugendkapelle auf der Bühne, die aus 24 ambitionierten Musikerinnen und Musikern besteht. Beim nächsten Stück der Jugendkapelle, bei „Baba Yetu“, einem sehr rhythmischen Song, konnten die Schlagwerker ihr Können zeigen. Die Jugendkapelle schloss ihren Auftritt mit „Great Movie Marches“, das vielen aus dem Dschungelbuch im Ohr ist und dem „Böhmischen Traum“, einer klassischen Polka.

SGL-Schlagwerker zeigen schauspielerisches Talent

Standing Ovations bekam die Werkskapelle, zu der über 70 Musikerinnen und Musiker gehören und die den zweiten Teil des Konzerts bestritt für Blasmusik-Klassiker, wie etwa die Melodiefolge aus dem Singspiel „Im weißen Rössl“. Sie läuteten ihren Part ein mit dem Konzertmarsch „Sympatria“ bevor sie mit „Pilatus: Mountain of Dragons“ das Publikum auf eine Reise entführten, die musikalisch durchaus schwer zu spielen war.

Knapp 400 Zuhörerinnen und Zuhörer kamen zum Frühjahrskonzert der SGL-Kapelle in die Schulturnhalle der Meitinger Mittelschule. Foto: Thomas Träger

Die Schlagwerker brachten sich schauspielerisch als Drache und Ritter ein. Es folgten Stücke wie die „Annen-Polka“ und eine Melodiefolge aus dem Singspiel „Im weißen Rössl“. „Tulpen aus Amsterdam“ interpretierten die Musiker im Oberkrainer Stil; beim „Tribute-to-Roxette“-Medley schlug die SGL-Kapelle modernere Töne an.

Am 14. April spielen die Musikerinnen und Musiker auf dem Plärrer, am 9. Mail, am Vatertag, spielen sie auf dem Brauereifest in Kühbach und auch, wenn Gäste aus Pouzauges nach Meitingen reisen, oder zu Fronleichnam werden Töne der SGL-Kapelle zu hören sein. Darüber hinaus steht die Organisation der Sonnwendfeier am 22. Juni steht an.