Meitingen

19:00 Uhr

Meitingen bekommt 4,4 Millionen Euro für einen Bahnhofstunnel

Plus Der Freistaat macht 4,4 Millionen Euro für die Unterquerung am Meitinger Bahnhof locker. Sie soll der erste Schritt für ein barrierefreies Areal sein. Was außerdem geplant ist.

Von Philipp Kinne

Zu den Gleisen des Meitinger Bahnhofs soll künftig ein barrierefreier Tunnel führen. Seit Langem wird an dem Millionenprojekt gebaut. Nun fließen Fördergelder. Mit 4,4 Millionen Euro unterstützt der Freistaat den Bau. Insgesamt sollen die Kosten am Ende bei rund 7,6 Millionen Euro liegen. Die Unterquerung ist der erste Schritt in Richtung eines barrierefreien Bahnhofs.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

