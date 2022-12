Meitingen: "Die Gemeinschaft lebt wieder"

Von Meitingern für Meitinger: Der eintägige Weihnachtsmarkt rund ums Rathaus entfaltet nach zweijähriger Zwangspause wieder seinen ganz besonderen Charme.

Schon vor der offiziellen Eröffnung tummelten sich in Meitingen die ersten Weihnachtsmarktfreunde erwartungsvoll zwischen den 30 Ständen und Buden und ließen sich den Geruch von Glühwein oder Fischspezialitäten um die Nase wehen. Von winterlicher Atmosphäre war leider keine Rede, nasskaltes, trübes Wetter umrahmte den Meitinger Weihnachtsmarkt, der wegen Corona zwei Jahre lang Pause hatte.

Zahlreiche Ortsvereine, Musikgruppen, Hobbykünstler, Handarbeiterinnen und Geschäftsleute beteiligten sich auch heuer wieder am traditionellen Meitinger Weihnachtsmarkt. Ab den Mittagsstunden herrschte reges Treiben zwischen den Ständen, in denen überwiegend örtliche Vereine eine große Auswahl an Handarbeiten, Essen und Getränke anboten.

Ungewöhnliche Gäste: Lena Böck stattete mit ihrem Wüstenbussard dem Weihnachtsmarkt einen Besuch ab. Foto: Peter Heider

Als nach den einleitenden Klängen der SGL-Jugendkapelle Meitingens Bürgermeister Michael Higl das Markttreiben eröffnete, herrschte bereits reger Besucherzuspruch auf dem Rathausplatz. "Man sieht förmlich die Erleichterung in den Gesichtern der Weihnachtmarktbesucher, das Zusammenleben in Meitingen blüht wieder auf, die Gemeinschaft lebt wieder", freute sich Higl in seinem Grußwort. "Der Meitinger Weihnachtsmarkt, der schon immer von unseren örtlichen Vereinen, Gruppierungen und örtlichen Einrichtungen gestaltet wird, hat einen ganz besonderen Charakter." Denn bei der Veranstaltung lasse sich ein gemütlicher Bummel mit einem Plausch mit vielen Freunden und Bekannten verbinden, die es ebenfalls zu der eintägigen Veranstaltung zieht.

Das war beim Meitinger Weihnachtsmarkt geboten

Das musikalische Rahmenprogramm sorgte für adventliche Stimmung. Mit weihnachtlichen Weisen und Liedern zum Advent sorgte eine kleine Besetzung des Reservistenmusikzuges "König Ludwig", die Gruppe Saitenpfiff, die SGL-Werkskapelle und der Männergesangsverein Liederkranz Meitingen für besinnliche Vorweihnachtsstimmung. Im Bürgersaal konnten Kunstfreunde über den ganzen Nachmittag hinweg die Krippenausstellung der Meitinger Hobbyfreunde betrachten. In den fortgeschrittenen Nachmittagsstunden begannen die Augen der vielen erwartungsvollen Kinder auf dem Rathaus- und Marktplatz immer mehr zu leuchten, denn das Jugendorchester des Musikvereins Erlingen stimmte auf den Besuch von Santa Claus (Wolfgang Reichmann), Knecht Ruprecht und einem Engelsgefolge des JBO ein. Mit einem klangvollen Abschluss beendete das Jugendblasorchester den diesjährigen Meitinger Weihnachtsmarkt.