Meitingen ehrt seine besten Sportler

Weil viele Jugendliche ausgezeichnet wurden, fand die Veranstaltung diesmal an einem ungewöhnlichen Ort statt.

Der Markt Meitingen ehrte seine erfolgreichen Sportler. Da es sich in diesem Jahr überwiegend um Jugendliche handelte, fanden die Auszeichnungen und Ehrungen erstmals nach zweijähriger Pandemiepause im Meitinger Cineplex-Kino anstatt im Bürgersaal statt.

Beim Festakt im Cineplex wurden die jungen Bürgerinnen und Bürger von den drei Bürgermeistern Michael Higl, Claudia Riemensperger und Rudolf Helfert im Beisein zahlreicher Marktgemeinderäte, Eltern und Geschwister mit Urkunden sowie Wolfgang Wimmer („Verband asiatischer Kampfkünste“) mit einem Buchpräsent ausgezeichnet. Alle Geehrten seien sportliche Botschafter der Marktgemeinde am Lech.

Wolfgang Wimmer macht Meitingen auch in Japan bekannt

„Erfolg fällt nicht vom Himmel, er muss hart erarbeitet werden“, betonte Bürgermeister Michael Higl am Beginn seiner Laudatio. "Wenn man sich ein Ziel gesetzt hat, an dem man arbeitet und dafür trainiert, wird sich nach langer Ausdauer bestimmt der Erfolg einstellen. Es ist aber auch wichtig, dass Vorbilder, Trainer und Funktionäre die Akteure auf ihrem Weg zum Erfolg begleiten, denn diese haben letztendlich auch einen maßgeblichen Anteil am Erfolgserlebnis“, lobte der Meitinger Rathauschef. Mit Urkunden und Buchpräsenten wurden junge Sportlerinnen und Sportler der Jugendkooperation C1- Jugend Markt Meitingen (Fußball), der Abteilung Leichtathletik des TSV 1925 Meitingen sowie Wolfgang Wimmer vom Verband asiatischer Kampfkünste Meitingen – SV Erlingen geehrt. „Durch Wolfgang Wimmer ist der Markt Meitingen inzwischen auch in Japan bekannt“, schmunzelte Higl. (peh)