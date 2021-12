Meitingen

Meitingen erhöht Wassergebühren um 30 Prozent

Plus Vor allem die Grundgebühr geht deutlich nach oben. Sie war zuletzt elf Jahre lang stabil geblieben in Meitingen.

Von Sonja Diller

In seiner letzten Sitzung in diesem Jahr hat der Marktgemeinderat den Meitingern eine fühlbare Erhöhung der Wassergebühren beschert. Sie werden in der kombinierten Kalkulation von Grundgebühr und Kubikmeterpreis ab 2022 mit durchschnittlich 30 Prozent mehr zu Buche schlagen, wie Thomas Braunmiller vom Wasserwerk vorrechnete.

