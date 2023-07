Meitingen feiert in bunter Vielfalt den Sommer

Das große Sommerfest im Herzen der Marktgemeinde lockte mehr als 3500 Gäste an. Weshalb das Feuerwerk ausfiel.

Sommer – Sonne – Bürgerfest: Mehr als 3500 Gäste kamen zum diesjährigen Sommerfest nach Meitingen. Sie verwandelten Markt- und Rathausplatz samt der Schlossstraße in eine große Partymeile.

Menschen aller Generationen aus der Marktgemeinde und der Umgebung besuchten bei schwülen, aber hochsommerlichen Temperaturen das Fest und wurden mit einem bunten und abwechslungsreichen Programm belohnt. Besonders die schattigen Plätze rund um das Rathaus wurden dabei von den Gästen bevorzugt.

18 Bilder Die schönsten Bilder vom Meitinger Sommerfest Foto: Marcus Merk und Peter Heider

Zu Beginn des Festes kam aber zuerst mancher Regenschirm zum Einsatz, denn aus dem wolkenbedeckten Himmel verirrten sich ein paar harmlose Regentropfen über den Festplatz. Dem Besucherzustrom tat dies keinen Abbruch „Petrus will uns scheinbar etwas auf die Folter spannen“, schmunzelte Philip Schmid vom Rathausteam beim vorsichtigen Blick nach oben.

Zahlreiche Aufführungen von Tanzgruppen sowie ein großes Speise- und Getränkeangebot sorgten jedoch für beste Stimmung bei den Gästen. Mehrere Tanzgruppen örtlicher Vereine bereicherten das Programm mit ihren Darbietungen und 23 Vereine und Organisationen sorgten an ihren Ständen und Schänken fürs leibliche Wohl.

Lasse aus Thierhaupten freute sich an den Seifenblasen. Foto: Marcus Merk

Für die jungen Sommerfestbesucher wurde mit einer Riesenrutsche und einem Kletterfels sowie einer Hüpfburg für Kurzweil gesorgt. „Das Besondere an unserem Sommerfest ist die Vielfalt, die verschiedene Vereine und Kulturschaffende hier gemeinsam präsentieren. Weit über 30 ehrenamtliche und freiwillige Helferinnen und Helfer arbeiten hier heute zusammen“, freute sich Bürgermeister Michael Higl bei seiner Begrüßung.

So lief das große Sommerfest in Meitingen

„In Meitingen ist abermals gute Unterhaltung geboten, das Bürgerfest ist jedes Jahr ein besonderes Highlight für die Bevölkerung“, freuten sich Anneliese und Hubert Stemmer auf den bevorstehenden Abend. So zapfte die beliebte „Meitinger Rentnerband“ an ihrem Ausschank kühle Getränke und die Freiwillige Feuerwehr Herbertshofen war dafür zuständig, dass etwa Hunderte knusprige Hähnchen über den ganzen Abend hinweg für Gaumenfreuden sorgten. Nur ein paar Schritte weiter trafen der „Duft“ der leckeren Hähnchen und herzhaften Fischschmankerln aufeinander, denn der Fischerverein Meitingen bot an seinem Stand gebackene Forellen, Fischpflanzerln und Karpfenschnitzel zum Verzehr an.

Am Kletterturm testen vor allem junge Festbesucher ihre Schwindelfreiheit. Foto: Peter Heider

Während an den Tischen angeregte und unterhaltsame Gespräche stattfanden, lockte ein buntes Programm auf den Bühnen die Besucherinnen und Besucher an. Nach dem Auftakt des Akkordeonorchesters Zusamtal sorgten die SGL – Jugend- und Werkskapelle sowie in den Abendstunden die örtliche Musikgruppe „Hansimilian“ und die Showband „Jolly Sound“ für die musikalische Unterhaltung.

Sie machten beim Bürgerfest in Meitingen mit

Tanzgruppen des SV Erlingen und des Kinderballetts Fitty Sportcenter bereicherten mit ihren viel beklatschten Auftritten das Programm. An einem Geschicklichkeitsparcours des Quartiersbüros Meitingen und des TSV Meitingen konnten Besucherinnen und Besucher auch ihren Gleichgewichtssinn testen. Weiter gehörten auch ein Auftritt des Jugendblasorchesters Meitingen, Karatevorführungen des TSV Herbertshofen und Darbietungen von „Magic Puppet Theatre“ zum umfangreichen Unterhaltungsprogramm. „Es ist doch sehr schön, wenn man sich hier mit Freunden und Verwandten treffen kann“, lobte eine begeisterte Besucherin. Auf ein Feuerwerk in den späten Abendstunden wurde aufgrund von Umweltschutz und Brandgefahr verzichtet.