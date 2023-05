Meitingen fordert Stellplatznachweise für Fahrräder

Plus Auch die Regeln für Autoparkplätze bei größeren Neubauten hat der Marktgemeinderat verschärft.

"GaStS/FAbS": Das heißt ausgeschrieben Garagen- und Stellplatzsatzung/Fahrradabstellsatzung – und die hat der Meitinger Marktrat jetzt an die neuen Zeiten angepasst. Anordnung, Gestaltung und Ausstattung von Pkw-Stellplätzen wurden überdacht und eine Regelung für Fahrradabstellplätze eingearbeitet.

Stellplätze für Pkw werden in Meitingen künftig etwas strenger ausgelegt: Stellplätze in den Zufahrten von Garagen oder Carports dienen nicht mehr als Nachweis für die Anzahl notwendiger Stellplätze. Ebenso werden künftig hintereinanderliegende Stellplätze, "die nicht selbstständig unabhängig voneinander anfahrbar sind", sogenannte "gefangene Stellplätze", nicht mehr als Stellplatz im Sinne der Satzung anerkannt. Davon ausgenommen sind Einzelhäuser mit bis zu zwei Wohneinheiten oder Doppelhaushälften mit bis zu zwei Wohneinheiten.