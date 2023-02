Meitingen: Glasfaser kann kommen, Hochwasser soll verschwinden

Neue Glasfaserleitungen sollen im Markt Meitingen verlegt werden. Doch das war nicht die einzige Information, die es im Gemeinderat gab.

Es klingelt an der Haustüre, jemand will etwas verkaufen: Nicht selten beschleicht einen ein zweifelhaftes Gefühl, aber für den Markt Meitingen gibt Bürgermeister Michael Higl zumindest zum Teil Entwarnung. In diesen Tagen sind Berater der Telekom und von 1&1 unterwegs, um über Glasfaserleitungen für schnelles Internet zu informieren. Nicht weniger ist geplant, als jeden Haushalt in der Marktgemeinde – beginnend mit dem Hauptort Meitingen und mit Herbertshofen – zusätzlich zur alten Leitung mit einem neuen Kabel auszurüsten. Um den Glasfaserausbau ging es unter anderem in der vergangenen Sitzung des Meitinger Gemeinderats.

Da durften sich die Mandatsträger darüber freuen, dass die Glasfaserausrüstung des gesamten Gemeindegebietes von Privatunternehmen geschultert werden soll, dass die Kommune selbst nicht aktiv zu werden braucht. Zunächst, so informierte der Bürgermeister, würden Firmenvertreter die Haushalte aufsuchen, um die Bereitschaft pro Glasfaseranschluss zu erkunden. Diese Bereitschaft wird Telefonbesitzern durchaus schmackhaft gemacht.

Baubeginn soll in Meitingen im Mai sein

Wer sich bis zum geplanten Baubeginn Anfang Mai 2023 für einen modernen Anschluss entscheidet, der kann rund 800 Euro sparen. Kosten in dieser Höhe fallen nach heutigem Stand für alle an, die sich nachträglich anschließen lassen wollen, wenn dafür dann Extrabauarbeiten gestartet werden müssen. Ähnliche Verfahren sind in den vergangenen Jahren unter anderem auch in den Gemeinden Gablingen und Langweid gelaufen.

Zwar werden die Bürger in Langenreichen auf einen Glasfaseranschluss in ihrem Ort noch etwas länger warten müssen, aber auch für sie kündigt sich eine Verbesserung an. Der Hochwasserschutz für Meitingens westlichsten Ortsteil soll nach Worten von Bürgermeister Higl entscheidend vorankommen. Aufgrund einer Trichterlage am Viehweidbach war es bei in vergangenen Jahren öfter auftretendem Starkregen zu Überschwemmungen gekommen. Das Wasser überflutete die Kanalisation, lief die Straßen entlang, von wo es nicht mehr weit in die Keller der Anwohner ist.

So will Meitingen Hochwasser verhindern

Die Lösung gegen künftige Hochwasser soll eine Art Staudamm mit einer Öffnung werden. Ein Erdwall wird im Westen Langenreichens aufgehäuft und wird durch eine Öffnung nur noch eine bestimmte Höchstmenge Wasser Richtung Ortschaft hindurchlassen. Kommt von oben mehr Wasser, als nach unten abfließt, dann wird es von einem Erdwall zunächst zurückgehalten und überschwemmt eine Ackerfläche. In dem Maße, in dem das Wasser aus dem Staubereich allmählich abfließt, leert sich auch der vorübergehend entstandene Stausee wieder. Dauerhaft, so Bürgermeister Higl, werde durch das Rückhaltebecken kein See gebildet. Wenn alles wie geplant läuft, könnte im Frühjahr mit den Bauarbeiten begonnen werden.

