Meitingen hebt die Hundesteuer nach 40 Jahren deutlich an auf 50 Euro

Plus Der Meitinger Marktrat passt die Hundesteuersatzung an und legt neue Tarife fest für die rund 800 gemeldeten Tiere in der Gemeinde.

Alles wird teurer, jetzt auch der Hund. In Meitingen wurde im Zusammenhang mit der (fast vollständigen) Übernahme einer neuen Hundesteuer-Mustersatzung der örtliche Tarif für einen "normalen" Hund von 30 auf 50 Euro angehoben, nachdem er zuvor seit 40 Jahren unverändert geblieben war. Deutlich tiefer in die Tasche greifen müssen ab 2023 Besitzer von neu beschafften sogenannten Kampfhunden mit Negativzeugnis, die künftig statt 150 Euro 600 Euro Steuer im Jahr kosten. Um keinem Hundehalter unvermittelt und über die Maßen in die Tasche zu greifen, kam der Gemeinderat überein, im Falle von Kampfhunden die neuen Tarife erst für jene Hunde zu erheben, die nach Inkrafttreten der neuen Satzung 2023 gekauft werden. Altfälle bleiben bei 80 Euro Hundesteuer bestehen. Reich wird der Markt Meitingen durch die Erhöhung nicht: Lagen die Einnahmen aus der Hundesteuer zuletzt bei 24.000 Euro jährlich, so dürften sie nach der Satzungs- und Tarifanpassung für rund 800 angemeldete Tiere Richtung 40.000 Euro gehen, weil es auch weiterhin einige Ermäßigungsumstände gibt.

