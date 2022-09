Meitingen

17:30 Uhr

Meitingen lässt auch in der Energiekrise das Licht an

Plus Sechs Weihnachtssterne und die Straßenbeleuchtung würden trotz horrender Stromkosten wohl noch drin sein, findet der Marktgemeinderat angesichts der vorliegenden Verbrauchszahlen.

Von Michael Siegel Artikel anhören Shape

Trotz Energiekrise soll es in Meitingen heuer eine Weihnachtsbeleuchtung geben. Der Marktrat beschloss dies in seiner Sitzung, weil sich die Kosten lediglich auf rund 500 Euro für die gesamte Weihnachtszeit beliefen – und vorausgesetzt, es werde nicht noch ein übergeordnetes Verbot verhängt. Keinen Handlungsbedarf bekam der Markt von den Lech-Elektrizitätswerken (LEW) für seine Straßenbeleuchtung attestiert. Das Licht bleibt also an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .