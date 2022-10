Meitingen

Meitingen punktet im Heimatcheck mit seiner Geschäftswelt und den Zugverbindungen

Dank Bahn und Lechkanal eine zentrale Marktgemeinde im nördlichen Landkreis Augsburg: Meitingen. Das spiegelt sich auch in unserem Heimatcheck wider.

Plus Im großen Stimmungstest unserer Zeitung punktet die Marktgemeinde in vielen Bereichen. Wir erklären, wie aus einem vermeintlichen Mauerblümchen eine echte Perle wurde.

Von Christoph Frey

Industriestandort, rasches Wachstum, Ziel und Zwischenstation für Pendler: Meitingen, auf halbem Weg gelegen zwischen Augsburg und Donauwörth, spielt viele wichtige Rollen im nördlichen Landkreis Augsburg. Das einzige Kino im nördlichen Landkreis hat es auch. Wie groß die Anziehungskraft fürs Umland ist, zeigt sich exemplarisch am belebten Einkaufszentrum an der Via Claudia und überhaupt finden die Meitinger, dass sich die heimische Geschäftswelt sehen lassen kann. Aber dazu später mehr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

