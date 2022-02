Mehr Angebote für junge Menschen: Meitingen richtet ein Jugendzentrum ein

Plus Nach langen Diskussionen macht der Marktgemeinderat jetzt Nägel mit Köpfen. Der Jugend im Ort soll mehr geboten werden. Was alles geplant ist.

Ein größerer Dirtbike-Parcours und ein neues Jugendzentrum - damit will der Markt Meitingen die Wünsche vieler seiner jüngeren Mitbürgerinnen und Mitbürger erfüllen. Immerhin 1170 Menschen, zehn Prozent der Meitinger, zählen zur Altersgruppe der Heranwachsenden zwischen zwölf und 21 Jahren. Weil gerade diese Altersgruppe unter den Corona-Einschränkungen besonders gelitten hat, soll ihnen jetzt geholfen werden, beschloss der Marktgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung.