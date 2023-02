Meitingen

vor 25 Min.

Meitingen startet mit einem Dreiklang ins neue Jahr

Plus Bei Neujahrsempfang in Meitingen wird das Haus der Musik und Kultur vorgestellt. Außerdem gibt Bürgermeister Michael Higl einen Ausblick auf die großen Projekte der Marktgemeinde.

Von Steffi Brand

Es waren nur drei Töne, die Meitingens Bürgermeister Michael Higl zum Neujahrsempfang auf einem Mini-Akkordeon in Händen anschlug. Doch die kamen gut an. Und auch wenn das erste Livekonzert von Higl seit der vierten Klasse nicht mit den musikalischen Tönen der SGL- oder JBO-Musiker vergleichbar war, so waren die drei Töne doch der rote Faden, der sich durch seine Rede und die letzten Jahre zog, in denen das Haus der Musik und Kultur geplant, gebaut und nun – pünktlich zum Neujahrsempfang – mit einem Tag der offenen Tür vorgestellt wurde.

