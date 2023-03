Meitingen stellt die Weichen auf Wasserstoff

Bis 2042 betreibt Schwaben Netz das Erdgasnetz in der Marktgemeinde. Was hinter dem jetzt unterzeichneten Vertrag steckt.

In Zukunft ist die Firma Schwaben Netz, 100-prozentige Unternehmenstochter von Energie Schwaben, für Planung, Bau und Betrieb der Gasnetze in der Marktgemeinde Meitingen verantwortlich. Hinter Energie Schwaben wiederum stehen die Stadtwerke Augsburg und der kommunale Energie- und Wasserdienstleistungskonzern Thüga.

Vergangene Woche unterzeichneten Michael Higl, Bürgermeister in Meitingen, und Anselm Pfitzmaier, Geschäftsführer von Schwaben Netz, den Wegenutzungsvertrag offiziell im Rathaus. „Wir brauchen eine sichere und nachhaltige Energieversorgung für die Bevölkerung und Gewerbetreibenden in Meitingen, damit wir langfristig planen können“, sagte Higl laut einer Pressemitteilung bei der Vertragsunterzeichnung. „Für die Energiewende werden in Zukunft auch vermehrt klimaneutrale Gase wie Biogas und Wasserstoff durch das vorhandene Netz fließen. Wir schätzen Schwaben Netz als zuverlässigen Partner, der einen Beitrag zu unserer Versorgungssicherheit leistet.“ Vertragsbeginn war der 1. Januar 2023. Er läuft bis Ende Dezember 2042.

„Die Gasnetze stellen auch in Zukunft die Infrastruktur für eine verlässliche Energieversorgung dar“, betonte Anselm Pfitzmaier, „Wir arbeiten intensiv an der Umstellung der Verteilnetze. Schon heute sind mehr als 95 Prozent unseres Gasverteilnetzes wasserstoff-ready – sind also bereit, in Zukunft auch reinen Wasserstoff zu transportieren.“

Wasserstoff kann Erdgas ablösen

Fließt heute noch überwiegend Erdgas durch die Rohrnetzleitungen, kann in Zukunft neben Biomethan auch Wasserstoff als innovativer und klimaschonender Energieträger im bestehenden Gasnetz transportiert werden. Wasserstoff kann vollständig aus erneuerbaren Quellen gewonnen werden. Er kann für industrielle Zwecke eingesetzt werden, aber auch, um Strom und Wärme in kommunalen Einrichtungen und Privathaushalten zu erzeugen.

Schwaben Netz ist der größte regionale Gasverteilnetzbetreiber in Schwaben und Teilen Bayerns mit einem rund 7600 Kilometer langen Verteilungsnetz in mehr als 200 Kommunen. (AZ)