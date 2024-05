Meitingen tanzt nochmal in den Mai

Mit einem bunten Programm tanz Meitingen am Samstag in den Mai. Start ist um 15 Uhr. Der Baum steht schon - aber das ist keine Selbstverständlichkeit - denn er wurde geklaut.

Am Samstag wird in Meitingen nochmal in den Mai getanzt. Dann nämlich findet auf dem Rathausplatz die Maifeier statt, die in den Ortsteilen Erlingen, Herbertshofen, Langenreichen, Ostendorf und Waltershofen ganz traditionell bereits am Dienstagabend stattgefunden hat. Die Organisatoren, der Kulturverein Meitingen, rückt damit von der Tradition ab, buchstäblich in den Mai zu tanzen. Dem Festprogramm tut diese Terminverschiebung keinen Abbruch, denn am kommenden Samstag wird es ein buntes Programm geben – mit Tanzeinlagen, Musik und einem bunten Rahmenprogramm.

Das ist bei der Meitinger Maifeier geboten

Eröffnet wird die Maifeier um 15 Uhr von Meitingens Bürgermeister Michael Higl. Dann werden die Kindergartenkinder des Kindergartens in der Gartenstraße tanzen. Um 16.30 Uhr präsentieren die Kinder des Montessori-Kindergartens ihren Maitanz und um 17.45 Uhr tanzen die Kinder des Kindergartens am Freibad um den Maibaum. Zum Kindernachmittag ab 15.30 Uhr gibt es – wenn das Wetter hält – eine Hüpfburg und eine Spielstraße.

Maibaum Meitingen Maibaum.jpg (Foto: Lucy Czichon) Planmäßig konnte am vergangenen Wochenende der Maibaum zum Rathausplatz transportiert werden, nachdem er in der Nacht von Donnerstag auf Freitag von diebischen Maibaumburschen gemopst wurde. Foto: Luzy Czichon

Außerhalb der Tanzeinlagen spielen die Flötenkinder, die Bläserklasse, das Jugendorchester und die Freizeitmusikanten des Jugendblasorchesters (JBO). Auch der Männergesangsverein ist mit einem Gesangsbeitrag vertreten. Hält das Wetter nicht, finden die Tanz- und Musik-Aufführungen im Bürgersaal statt. Für das kulinarische Wohl ist gesorgt.

Der Meitinger Maibaum war geklaut worden

Aufgestellt wurde der Maibaum in Meitingen übrigens bereits am vergangenen Wochenende, wobei die Freiwillige Feuerwehr Meitingen kurz um diesen Termin bangen musste. Am Freitagmorgen war der Baum nämlich weg. Wie es die Tradition ermöglicht, wurde der Baum bemopst. Wie es die Tradition vorschreibt, wurde verhandelt und nachdem den diebischen Burschen Brotzeit und Bier versprochen wurde, war der Meitinger Maibaum schnell wieder zurück im Feuerwehrhaus, wurde eben dort eine Nacht lang bewacht und konnte am Samstag aufgestellt werden.