Meitingens "doppeltes Jugendzentrum" soll schon im April öffnen

Plus Ein Konzept, zwei Räume: Wie die Meitinger Max Kruchten und Florian Ludl im Meitinger "Juze" in zwei Räumen neue Angebote für die Jugend der Marktgemeinde schaffen wollen.

Max Kruchten und Florian Ludl kennen sich aus dem Verein. Gemeinsam spielen sie beim TSV Meitingen Handball. Doch nun sind sie in ganz anderer Mission unterwegs. Sie wollen künftig das Angebot einer offenen Jugend- und Jugendzentrumsarbeit im Markt Meitingen stemmen und schlagen dabei recht ungewöhnliche Wege ein.