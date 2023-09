Meitingens Freie Wähler läuten den Wahlkampfendspurt ein

Bei ihrem Sommerfest im Sänger-Pavillon haben die Meitinger Freien Wähler den regionalen Endspurt für die bayerischen Landtagswahlen eingeläutet.

Als Hauptredner nutzte der Meitinger Landtagsabgeordnete Fabian Mehring sein Heimspiel, um die zahlreichen Gäste auf die Wahlen einzustimmen. Gemeinsam mit Mehring waren auch Bezirkstags-Direktkandidat Ulrich Reiner und Kreistags-Fraktionschefin Melanie Schappin gekommen, die sich in der Region um die Zweitstimmen bei der Bezirkstagswahl bewirbt. Um die örtlichen Zweitstimmen für die Landtagswahl buhlen Mehrings wissenschaftliche Mitarbeiterin Marina Jakob aus Langweid, FW-Kreischefin Claudia Schuster aus Gersthofen und ihr Co-Vorsitzender Anton Rittel aus Adelsried, die sich und ihre Arbeit persönlich vorstellten.

Bevor Hecht und Mehring zur Grillzange griffen, hatte das Wort Ulrich Reiner, der für die Region in den Bezirkstag einziehen will. Reiner, der bei den Bundestagswahlen 2021 das beste FW-Ergebnis in ganz Schwaben erzielte, sprach sich dafür aus, sich für das Ehrenamt stark zu machen. „Die besondere Lebensqualität der Menschen in unserer Heimat steht auf den Schultern des Vereinslebens und der ehrenamtlich Engagierten. Wer mehr tut als eine Pflicht, verdient die größtmögliche Unterstützung der Politik“, so Reiner, der unter anderem als Obmann der Schiedsrichtergruppe Donau, Dozent bei der Bayerischen Verwaltungsschule und Bissinger Feuerwehrmann selbst vielfältig im Ehrenamt aktiv ist.

Redner aus Adelsried, Langweid und Meitingen

Der selbstständige Hufschmied und Brauer Anton Rittel warb für die Belange des regionalen Handwerks, während sich Kreischefin Claudia Schuster als EDV-Fachfrau auf die Digitalisierung der regionalen Wirtschaft fokussierte. Eine Lanze für die heimische Land-wirtschaft brach Marina Jakob aus Langweid, die um das Direktmandat in Günzburg kämpft und auf möglichst viele Zweitstimmen aus ihrer Heimat hofft.

Fabian Mehring warb für die Fortsetzung der Bayernkoalition aus CSU und FW als bürgerlich-liberaler Gegenentwurf zur Ampel-Regierung in Berlin. „Es geht darum, ob Bayern das letzte Bundesland in Deutschland bleibt, in dem bürgerlich regiert wird und keine Ampel-Partei in der Staatsregierung sitzt.“

Ortsvorsitzender Hecht lobte Mehring. „Du hast viele Millionen Landesmittel erfolgreich von der Isar zu uns an den Lech gelotst.“ Umso mehr warb der Meitinger FW-Chef in seinem Schlusswort für die Wiederwahl Mehrings: „Fabian ist ein politisches Ausnahmetalent und gehört schon heute zum Spitzenpersonal der Regierungskoalition in ganz Bayern.“ Vize-Vorsitzender Franz Wengenmayr verwies im Zuge dessen auch auf das bayerische Wahlsystem: „Die Erststimme ist die Heimatstimme. Dabei geht es nicht um die persönliche Parteipräferenz, sondern einzig um die Frage, welcher Kandidat die Interessen der Region am besten in München durchsetzen kann.“

