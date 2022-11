Meitingen

Meitingens Kindergärten fehlt das Personal

Eine Erweiterung am Haus der Kinder im Erlinger Eichenweg wurde mit Gesamtkosten in Höhe von 4,11 Millionen Euro beziffert.

Plus Bei den Meitinger Bürgergesprächen gibt es Informationen zu Entwicklungen in der Gemeinde. Nun kam Bürgermeister Michael Higl nach Erlingen. Zwei Themen dominieren.

Die zweite Bürgergesprächsrunde im Jahr 2022 für Bürgerinnen und Bürger des Marktes Meitingen fand in Erlingen statt. In der örtlichen Sportgaststätte nahm eine große Anzahl Bürgerinnen und Bürger an der Veranstaltung teil, um sich von Bürgermeister Michael Higl über aktuelle Entwicklungen informieren zu lassen. Im Fokus stand dabei die Neugestaltung der Erlinger Ortsmitte. Pandemiebedingt fand seit 2019 keine Gesprächsrunde in Erlingen statt.

