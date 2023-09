Meitinger Arbeiterwohlfahrt blickt positiv in die Zukunft

Nach der Corona-Pandemie ist das Vereinsleben der Meitinger AWO wieder in vollem Gange. Bei der Jahreshauptversammlung wurden langjährige Mitglieder geehrt.

Ehrungen von Vereinsmitgliedern standen im Mittelpunkt bei der Jahreshauptversammlung der Meitinger Arbeiterwohlfahrt (AWO) in deren Begegnungsstätte in der örtlichen Gemeindehalle. Mit einer Urkunde geehrt wurden dabei für langjährige Mitgliedschaft Harald Jamschek, Reinhard Reiling (zehn Jahre), Rosemarie Kapfer (20 Jahre), Claudia Grimm, Lydia Off, Barbara Zecha (30 Jahre), Werner Grimm und Erwin Pröll (40 Jahre).

In einem Rückblick sprach die Vorsitzende Silvia Mechen über die Aktivitäten des 68 Mitglieder zählenden Meitinger Ortsvereins. Dabei stellte sie den Besuch beim Tag des Ehrenamtes in Füssen mit Besuch eines Musicals, die Adventsfeier und den Besuch bei zehn Geburtstagsjubilaren in den Mittelpunkt ihrer Ausführungen. „Zu Weihnachten konnten wir wieder bedürftigen Mitgliedern mit einer kleinen Geld- oder Sachspende eine Freude bereiten.“ In der Begegnungsstätte im Untergeschoss der Gemeindehalle fand ab März 2023 wieder jeden Dienstag ein Mitgliedertreffen statt, das sich großen Zuspruchs erfreut.

„Die Meitinger AWO-Gemeinschaft hat eine gute Lebenseinstellung“

Über einen positiven Kassenstand, der von den Revisoren Werner Grimm und Barbara Pröll geprüft und als vorbildlich geführt bestätigt wurde, informierte Werner Grimm die Versammlung. Bürgermeister Michael Higl lobte das Vorstandsteam für sein Engagement zum Wohle der Mitglieder und der Meitinger Bürgerschaft. „Die Meitinger AWO-Gemeinschaft hat eine gute Lebenseinstellung, man geht aufeinander zu, unterstützt sich gegenseitig, was in unserer heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit ist.“ Bei einem Gespräch mit Mitmenschen könne man sich untereinander austauschen. „Denn ein offenes Ohr hat schon so manche Sorgen gelindert.“

