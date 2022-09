Meitinger Arbeiterwohlfahrt ehrt treue Mitglieder

Bei einer Versammlung werden Auszeichnungen nachgeholt. Der Klub trifft sich zweimal wöchentlich.

Gleich auf zwei Vereinsjahre blickten die Mitglieder der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Meitingen bei ihrer Jahreshauptversammlung zurück. Denn coronabedingt war eine Versammlung im vergangenen Jahr nicht möglich gewesen. Nun standen einige Frauen und Männer im Mittelpunkt.

Ehrungen langjähriger und verdienter Vereinsmitglieder prägten diesmal die Jahreshauptversammlung der Meitinger Arbeiterwohlfahrt in deren Begegnungsstätte in der Meitinger Gemeindehalle. In ihrem Rückblick auf die beiden vergangenen Vereinsjahre sagte die Vorsitzende Silvia Mechen, dass Teilnahmen an Veranstaltungen wie der Besuch beim Neujahrsempfang der Marktgemeinde Meitingen oder der traditionelle Faschingsball sowie die beliebte Adventsfeier coronabedingt abgesagt werden mussten.

„Leider mussten auch unsere jährlichen Osterbetreuungen in den Seniorenheimen sowie Kranken- und Geburtstagsbesuche ins Wasser fallen, die Pflegeprodukte übergaben wir dem Pflegepersonal“, bedauerte Silvia Mechen. Der AWO-Seniorenclub trifft sich zweimal wöchentlich, immer Dienstag und Donnerstag, in der Begegnungsstätte im Untergeschoss der Gemeindehalle zum Kartenspielen und geselligen Unterhaltungen. „Es konnten in diesem Jahr nur zwei Treffen abgehalten werden, deren Betreuung in den Händen von Adele Fenski lag“, resümierte Mechen. Derzeit zählt der Meitinger AWO-Ortsverein 69 Mitglieder. Über einen positiven Kassenstand, der von den Revisoren Werner Grimm und Barbara Pröll geprüft und als vorbildlich geführt bestätigt wurde, informierte Michael Zambelli Gat die Veranstaltungsbesucherinnen und -besucher.

Meitinger Vereinsleben hat gelitten

„In Meitingen hat das Vereinsleben der AWO wegen der Pandemie aus Angst vor Ansteckung etwas gelitten, doch auch während Corona herrschte ein einigermaßen gesundes Miteinander unter Gleichgesinnten, wobei der Meinungsaustausch zur Ermunterung beitrug“, lobte Landtagsabgeordnete Simone Strohmayr. „Man merkt auch im Kreise der Meitinger AWO, dass die derzeitigen politischen Probleme große Sorgen bereiten, da die finanziellen Situationen nicht überschaubar sind“, erklärte Bürgermeister Michael Higl. Wenn die Zeit, so der Meitinger Rathauschef, jedoch immer schwerer werde, müsse man sich beim Gespräch mit Mitmenschen austauschen. "Denn ein offenes Ohr hat schon so manche Sorgen gelindert."

Abgerundet wurde die Veranstaltung mit Ehrungen langjähriger AWO-Mitglieder. Silvia Mechen zeichnete für zehnjährige Mitgliedschaft Brigitte Bayerle, Krimhilde Durner und Rosi Liepert aus. Für 50-jährige Treue wurden Günter Gabriel, Werner Kroul und Angela Potoczki mit einer Urkunde geehrt. Die Vorsitzende Silvia Mechen konnte ihre Auszeichnung für 30-jährige AWO-Zugehörigkeit von Bürgermeister Michael Higl und Simone Strohmayr entgegennehmen.