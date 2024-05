Meitinger BRK freut sich über die "Überraschung des Jahres"

Beim Großeinsatz in Königsbrunn stieß die Feldküche des BRK an seine Grenzen. Doch nun haben die Meitinger Ehrenamtliche überraschend eine neue.

„Die neue Feldküche war die Überraschung des Jahres 2023“, berichtete Dennis Martin, der taktische Leiter beim BRK Meitingen im Zuge der Jahreshauptversammlung und schilderte eindrücklich, wie die Nervosität aller Beteiligten stieg, kurz bevor die neue Feldküche zum Jahresende eintraf und direkt in Betrieb genommen werden konnte.

Die Feldküche, die es dem BRK ermöglicht, in Notfall- und Krisensituationen große Mengen von Menschen zu verköstigen – die Küche ist ausgelegt, um 500 Eintopf-Gerichte oder 250 Mehrtopf-Gerichte pro Kochgang zuzubereiten –, habe ein großes Loch gestopft, so Martin. Erst bei den Großeinsätzen im vergangenen Jahr – beispielsweise als nach einem Unwetter in Kissing das Dach eines Altenheims abgedeckt wurde oder in Königsbrunn ein Großeinsatz anstand – stießen die Engagierten beim BRK mit der alten Feldküche an ihre Grenzen. Die neue Feldküche, die nun seit 2023 ebenso zur Ausstattung des BRK gehört wie der neue Kühlanhänger, helfe der Truppe dabei, einen von vielen wichtigen Diensten zu erfüllen: die Versorgung. Zu insgesamt elf Einsatz dieser Art wurde die Schnelleinsatzgruppe (SEG) Verpflegung im vergangenen Jahr gerufen.

Auch bei der Festwoche in Thierhaupten sind die Ehrenamtlichen im Einsatz

Aktiv sind die Ehrenamtlichen beim BRK zudem bei so einigen andere Aktionen: Zu Festivitäten, die aus dem Lechtal nicht wegzudenken sind, wie etwa bei der Festwoche in Thierhaupten, sind sie als Sanitätsdienst vor Ort. Über 1100 Stunden Sanitätsdienst wurden vom BRK im Jahr 2023 auf diversen Veranstaltungen abgeleistet.

Hinzu kommen Einsätze, die über den Hausnotruf beim BRK eintreffen. Um schnell einsatzbereit zu sein, wenn ein Mensch Hilfe braucht und den BRK-Hausnotruf betätigt, sind neun Helferinnen und Helfer im Wochenturnus in „Bereitschaft“.

Das Meitinger BRK-Team leistete mehr al 14.000 Arbeitsstunden

Fünf bis sieben Engagierte sind regelmäßig an den Blutspendeterminen aktiv, die über das Jahr verteilt achtmal in Meitingen und Thierhaupten stattfinden. Darüber hinaus ist das BRK als Verein präsent, wenn es um Veranstaltungen im Ort geht, wie etwa am Sommerfest oder zum Weihnachtsmarkt. Das Mixteam erfüllt das Thema Inklusion mit Leben und organisiert sowohl einen Faschingsfall und ein Oktoberfest als auch Ausflüge für Menschen mit Behinderung. Summa summarum entfielen im Jahr 2023 auf die 128 Mitglieder über 14.000 Arbeitsstunden, fasste Dennis Martin zusammen.

Auch das Meitinger Jugendrotkreuz bringt sich fleißig ein

Doch damit nicht genug: Über 4300 Stunden war das Jugendrotkreuz aktiv. Dem interessierten Nachwuchs wird mittlerweile in drei Gruppen beigebracht, worauf es beim BRK ankommt. 40 Prozent der 101 Mitglieder sind noch minderjährig und trainieren schon früh ihre Kenntnisse in Erster Hilfe und Co. Um dem Nachwuchs nicht nur die BRK-Arbeit nahe zu bringen, stehen alljährlich auch spaßige Aktionen auf dem Programm, wie etwa der Faschingsball, die Videonacht, ein Mister-X-Spiel quer durch Augsburg sowie das Weihnachtstheater.

Das Team der Wasserwacht bestritt mit 291 Mitgliedern über 6800 Stunden, die beispielsweise auf interne Ausbildungen, Dienste am Badeweiher in Thierhaupten und im Meitinger Freibad entfielen. Und auch in diesem Bereich der Meitinger BRK ist für die Jugend mit Filmnacht, Fackelwanderung, Halloweenparty, Ferienprogramm und anderen Highlights einiges geboten.

Thomas Haugg lobte als Kreisgeschäftsführer des Kreisverbandes die BRK-Mitglieder nicht nur für deren Einsatzbereitschaft und ihre Gemeinschaft, sondern auch für den Imagefilm, der bei ihm gleich zu Beginn der diesjährigen Jahreshauptversammlung Gänsehaut verursachte und in Bild und Ton präsentierte, wo das BRK aktiv ist. Meitingens Bürgermeister Michael Higl lobte die große Verantwortungsbereitschaft der Truppe, die in seinen Augen weit über den umfassenden Jahresbericht hinausgehe, und erklärte: „Ich habe großes Vertrauens ins Thema.“