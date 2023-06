Meitinger Fahrrad-Reparaturtreff schlägt auf Anhieb voll ein

Von der Idee bis zur Umsetzung eines Fahrrad-Reparatur-Projektes in Meitingen sind zwei Initiativen in Meitingen zusammengekommen. Auf Anhieb mit großem Erfolg.

Großer Andrang und viel Beteiligung beim ersten „Meitinger Fahrrad-Reparaturtreff": Im Rahmen der Migrationshilfe werden von der Marktgemeinde Meitingen schon seit Jahren Fahrradspenden für Geflüchtete organisiert, während beim Meitinger Repair-Café Reparaturen von gebrauchten Geräten von der Nähmaschine bis zum Plattenspieler durchgeführt werden. Nun wurde beides kombiniert.

Beim Meitinger Migrationsforum wurde der Bedarf zur Unterstützung der Geflüchteten beim Reparieren der gespendeten Fahrräder festgestellt und eine Initiative hierfür vereinbart. Das Quartiersbüro Meitingen setzte sich mit den Akteuren des Repair-Cafés in Verbindung, wo schon lange die Idee für ein Fahrradreparaturangebot für alle Bürgerinnen und Bürger im Raum stand. Nach einem Aufruf zum Mitmachen kamen acht interessierte Reparateure zusammen und planten die Umsetzung des Meitinger Fahrrad-Reparatur-Treffpunktes für Geflüchtete und alle Interessierten in der Marktgemeinde, ob mit oder ohne Migrationshintergrund. Als Werkstatt- und Lagerraum wurde eine halbe Garage der Asyl-Unterkunft in der Flurstraße zur Verfügung gestellt, Fahrradwerkzeug und Reparaturständer besorgt, weitere Rahmenbedingungen für die Hilfe zur Selbsthilfe geklärt und ein mehrsprachiges Info-Plakat zum Start des Projektes erstellt und veröffentlicht.

Viele Räder werden in Thierhaupten vorbeigebracht

Beim ersten Fahrrad-Reparatur-Treffpunkt wurden die Erwartungen weit übertroffen: Schon nach kurzer Zeit kamen immer mehr Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit ihren reparaturbedürftigen Zweirädern vorbei, nahmen das Werkzeug auch selbst in die Hand und kümmerten sich je nach Fähigkeit um die zahlreichen Reparaturarbeiten. So entstand ein regelrechtes Fahrradreparatur-Event: Reifen wurden geflickt, Ketten neu aufgezogen, Bowdenzüge erneuert und Speichen gespannt. Bewohner der Unterkunft brachten Wasser, Kaffee und Datteln zur Stärkung vorbei – zwischenzeitlich waren beim Treffpunkt über 20 Personen gleichzeitig mit Fahrradreparaturen beschäftigt, sodass am Ende viele der mitgebrachten Fahrräder wieder einsatzfähig waren.

Am Freitag, 16. Juni, findet dann von 15 bis 17 Uhr der nächste Meitinger Fahrrad-Reparaturtreff in der Flurstraße 29 statt. Interessierte können sich vorab gerne beim Quartiersbüro Meitingen melden. (AZ)