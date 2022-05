Meitinger Fischer klagen über Hundekot am Lech

Der Nachwuchs des Meitinger Fischervereins sammelt Unrat ein. Besonders in den Lechauen findet er viele rote Plastikbeutel mit ekligem Inhalt.

Ihre traditionelle Fluss- und Gewässerreinigungsaktion führten erstmals nach zweijähriger Pandemiepause wieder die Jungfischer des Meitinger Fischervereins am westlichen Lechufer rund um Meitingen und an den vereinseigenen Fischweihern in Erlingen, Herbertshofen, Waltershofen, Meitingen, Ostendorf und Westendorf durch. Jugendleiter Jörg Gebhard, der Dritte Vereinsvorsitzende Tobias Wolf, sechs Betreuer und 17 Jungfischer befreiten die Natur vom Unrat.

Mit Handschuhen und Gummistiefeln ausgerüstet zogen die in mehreren Gruppen aufgeteilten jungen Leute am Lech entlang und staunten dabei nicht schlecht, was Umweltsünder so alles achtlos wegwerfen oder liegen lassen. Mehrere Säcke Plastikmüll, Autoteile, Dosen, Kleidung sowie zahlreiche Flaschen und Dosen wurden aufgelesen. "Es ist unfassbar, was sich da alles im Freien ansammelt", schüttelte Jugendleiter Jörg Gebhard den Kopf.

Meitinger Fischer sind erbost über Hundehalter

Erbost zeigte sich der Dritte Vorsitzende der Fischer, Tobias Wolf, über Hundehalter, die bei Spaziergängen mit ihren Vierbeinern in den Lechauen unterwegs sind. "Die meisten Hundebesitzer entfernen zwar den Kot ihrer Tiere in einer Tüte, entsorgen diese jedoch nach dem 'Geschäft' der Hunde einfach sinnlos kurz darauf in der Natur, und das mit steigender Tendenz", monierte Wolf. Auch leere Flaschen werden Jahr für Jahr in großen Mengen gefunden.

Den angefallenen Müll und die vielen aufgelesenen Hundekotbeutel trugen die Jungfischer zur Fischerhütte am Lechspitz zusammen, sortierten den Unrat fachgerecht und lieferten ihn auf dem Meitinger Wertstoffhof ab. "Unsere Jugend liefert wertvolle Arbeit zum Schutz der Umwelt und der Natur, worüber ich mich natürlich sehr freue und dankbar dafür bin", waren sich die Verantwortlichen des Fischereivereins einig.

