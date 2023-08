Meitinger Fischerfest lockt Besuchende in Scharen an

Das Sommerfest des Meitinger Fischervereins ist ein fester Termin im Ortsgeschehen. Im Mittelpunkt standen dabei wieder Fischgerichte. Aber nicht nur das.

Ein fester Termin im Jahreskalender des Meitinger Fischervereins ist das traditionelle Fischerfest des Vereins im Garten am Vereinsheim am Lechspitz bei Ostendorf. Seit vielen Jahren fahren, laufen und radeln Freunde von frisch angerichteten Fischspeisen in die Lechauen, um sich mit Fischspezialitäten verwöhnen zu lassen. Es gab aber auch anderes.

Das umfangreiche Speisenangebot beinhaltete wieder verschiedene Fischgerichte aus der Pfanne und der Räucherkammer. Heuer wurde das Fischerfest von Wetterkapriolen umrahmt, Sonne und vereinzelte Regenschauer wechselten sich ab, trotzdem fand über 800 Freunde von Fischspezialitäten den Weg in die Lechauen. Erstmals wurden auch Vorspeisen angeboten. Der Vorsitzende des Fischervereins Stefan Roth und sein engagiertes Team waren bereits in den frühen Morgenstunden aktiv, um ihren Gästen ein ansprechendes Ambiente im Garten an der Fischerhütte anzubieten.

Zahlreiche Besuchende kommen zum Lechspitz bei Ostendorf

Auch heuer statteten Freunde von Fischgerichten und kühlen Getränken der Sommerveranstaltung trotz angesagter Wetterkapriolen einen Besuch ab. Bereits beim Frühschoppen wurden die Feiergäste mit Weißwürsten und Getränken bewirtet. Dabei war auch das Westendorfer Ehepaar Konrad und Monika Wech, die mit dem Fahrrad zur Fischerhütte kamen. Beide lobten die reichhaltige Speisenpalette.

Zu den Stammgästen beim Fischerfest gehören seit Jahren Konrad und Monika Wech. Foto: Peter Heider

Nach dem Weißwurstfrühschoppen wurden die Besucher mit einem Mittagstisch mit schmackhaften Spezialitäten aus der Fischerküche bewirtet. Die zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in der Küche und am Ausschank bereiteten in der „Gartenküche“ Fischgerichte samt leckerer Beilagen und Vorspeisen zu, und hatten dabei alle Hände voll zu tun. Besonders die Kartoffelschäler waren sehr früh im Einsatz damit jeder Gast zu seinem Fisch auch die passenden Beilagen auf den Teller bekam. In den Nachmittagsstunden gab’s Kaffee und Kuchen.

Stefan Roth und das Bewirtungsteam waren am Ende von der großen Besucherzahl begeistert. „Die Gäste sparten nicht mit Kompli-menten und sind von dem reichhaltigen, abwechslungsreichen Mittagstisch immer wieder erfreut.“

