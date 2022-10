Meitinger Gartler ehren treue Mitglieder

Sie haben sich trotz der Corona-Pandemie die Zuversicht nicht nehmen lassen. Nun ehrte der Meitinger Obst- und Gartenbauverein treue Mitglieder.

Froh über das Ende der Beeinträchtigungen durch die Corona-Pandemie zeigten sich die Mitglieder des Meitinger Obst- und Gartenbauvereins. Sie blicken nach zwei schweren Jahren zuversichtlich nach vorne. Bei der Jahreshauptversammlung standen einige Gartler besonders im Mittelpunkt.

„Die Pandemie hat unsere Aktivitäten sehr eingeschränkt, sodass wir nun mit vollem Elan wieder loslegen, um unser Vereinsleben künftig wieder zu beleben“, sagte der zweite Vorsitzende des Meitinger Vereins Anton Lukasch nach den Begrüßungsworten des Vorsitzenden und Gärtnermeisters Uli Haid. Lukasch erinnerte daran, dass im Jahr 2019 im Lechgarten Stillstand vorhanden war und in den Jahren 2021 und 2022 ein relativ geringer Fruchtansatz auf der Streuobstwiese verzeichnet wurde, wodurch kein Ertrag für eine Saftaktion zustande kam. Auch der Geräteverleih an die Mitglieder war während Corona rückläufig.

Meitinger Garten wieder auf Vordermann gebracht

„In diesem Jahr wurde mit großer Unterstützung unseres Vorsitzenden Uli Haid der Garten wieder auf Vordermann gebracht“, erklärte Lukasch. Weiter nahmen die Gartler am 90. Jubiläum der Meitinger Rotkreuzler teil und beteiligten sich am Volkstrauertag in der Marktgemeinde. Im kommenden Jahr wollen die Gartler wieder einen Tag der offenen Tür sowie ein Sommerfest durchführen.

Über einen soliden Kassenstand, der von den beiden Revisoren Franz Schaffer und Josef Gogl geprüft wurde, unterrichtete Karin Prokoph die Versammlungsbesucher. „Die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins sorgen für die schönen Seiten in der Natur und in ihren eigenen Gärten“, lobte Bürgermeister Michael Higl. Der eigene Garten mit seinem Grün vermittelte trotz Corona ein bisschen Freiheit und trug zur Aufmunterung in der schweren Zeit bei.

Die stellvertretende Vorsitzende des Kreisverbandes Augsburg-Land, Christiane Mayer, referierte dann zum Thema „Ideen für mehr Natur im Garten“ mit Pflanzen und Insekten.

Sie halten dem Meitinger Verein die Treue

Für langjährige treue Mitgliedschaft im Obst- und Gartenbauverein Meitingen wurde anschließend geehrt: Für 25 Jahre wurden Josef Dirr, Harald Jamscheck und Ulrike Stief-Deufel mit der Ehrennadel in Silber vom Schwäbischen Bezirksverband geehrt. Die Ehrennadel in Gold vom Bayerischen Landesverband wurde für 40 Jahre Mitgliedschaft Alfred Gleich, Johann Steichele und Richard Steichele überreicht. Für 50-jährige Vereinstreue wurden der ehemalige Vorsitzende Hermann Dirr, Erwin Link und Anna Ludwig mit der Ehrennadel mit Kranz ausgezeichnet.