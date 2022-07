Meitinger genießen ihr Sommerfest

Gemeinsam Musik hören, essen, trinken, staunen oder einfach reden: Das Sommerfest bietet seinen Besuchern viel. Auf eines wurde am Ende aber verzichtet.

Dass man es in der Marktgemeinde Meitingen nach den Pandemieeinschränkungen wieder versteht, ordentlich und fröhlich zu feiern, zeigte sich beim diesjährigen Sommerfest in der Schlossstraße sowie auf dem Markt- und Rathausplatz. Die waren eine riesige Partymeile geworden. Über 3500 Menschen aller Generationen besuchten bei sommerlichen Temperaturen das Fest und wurden mit einem bunten, vielfältigen und abwechslungsreichen Programm belohnt. Ganz klar: Schattenplätze wurden von den Gästen bevorzugt.

Musik, zahlreiche Aufführungen, ein großes kulinarisches Speisen- und Getränkeangebot, also alles, was zu einem gelungenen Sommerfest gehört, sorgte für beste Stimmung bei den Gästen. Mehrere Tanzgruppen bereicherten das Programm mit ihren Darbietungen und 26 Vereine sorgten an ihren Ständen und Ausschänken mit einem gastronomischen Angebot für den richtigen Rahmen. Für junge Sommerfestbesucher wurde mit einer Riesenrutsche, einem Kletterfelsen und einer Hüpfburg für Kurzweil gesorgt. "Endlich kann man wieder einen wunderschönen Abend bei hochsommerlichen Temperaturen gemeinsam verbringen", betonte Bürgermeister Michael Higl in seinen Grußworten.

Die Rentnerband kümmerte sich um Getränke

Gemeinsam, das ist das Motto beim Sommerfest in Meitingen. Und so macht jeder das, was er am besten kann. So gab es beim Fischereiverein freilich Fischspezialitäten, Die Meitinger Rentnerband kümmerte sich um kühle Getränke und die Feuerwehr Herbertshofen passte auf, dass die gegrillten Hähnchen nicht verbrannten. Während an den Tischen unterhaltsame Gespräche stattfanden, lockte ein buntes Programm auf den Bühnen die Besucher an.

Wer bleibt am längsten auf dem wilden Bullen Sitzen: Eine Art Rodeo gab es sogar beim Sommerfest in Meitingen. Foto: Marcus Merk

Den Auftakt gestaltete das Akkordeonorchester Zusamtal. Ein Highlight des abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramms war die Präsentation der "Superhelden". Dabei standen Avengers-Superhelden Iron Man, Captain America, Captain Marvel, Ant-Man, Spiderman und Black Panther den Festbesuchern auch für Erinnerungsfotos zur Verfügung. Beim wilden Bullriding testeten so manche Hobbyreiter ihre Balance im Sattel des wilden Bullen und landeten zur Freude der Zuschauer auf ihrem Allerwertesten. Für musikalische Unterhaltung sorgten die SGL-Jugend- und Werkskapelle sowie das Meitinger Jugendblasorchester.

Tanzgruppen und Unterhaltungsmusik sorgen für Stimmung

Die sechs Tanzgruppen des SV Erlingen, "Flying Feet" und "No Limit" vom TSV Meitingen bereicherten mit ihren Vorführungen das Programm. In den frühen Abendstunden sorgte die Unterhaltungsband Poolpadders für Kurzweil. Mit einer Hüpfburg, Kinderschminken sowie weiteren Aktionen war auch für die jungen Festgäste für Kurzweil gesorgt. "Es ist sehr schön, sich hier nach der langen Pandemiezeit wieder mit Freunden und Verwandten treffen zu können, das Unterhaltungsprogramm zu genießen sowie sich am umfangreichen Speisen- und Getränkeangebot zu erfreuen", lobte eine zufriedene Besucherin das gelungene Sommerfest.

Auch sie waren dabei: Viele Figuren aus dem Marvel-Universum waren zum Sommerfest nach Meitingen gekommen. Foto: Marcus Merk

Securitykräfte sorgten für einen ohne störende Nebenwirkungen reibungslosen Festablauf. Das für die Nachstunden geplante bunte Feuerwerk wurde aufgrund der tagelangen Trockenheit und der somit erhöhten Brandgefahr abgesagt.