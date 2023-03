Meitinger Grundschüler kommen in Container

Plus Weil die Schülerzahl schneller wächst als das Gebäude, hat der Marktgemeinderat jetzt eine Übergangslösung beschlossen. Diese soll mehrere Jahre währen.

Die Meitinger Grundschule bekommt für mehrere Jahre ein Provisorium aus Containern auf das Gelände gestellt, um auch künftig alle Schülerinnen und Schüler aufnehmen zu können. Das beschloss jetzt der Gemeinderat. Ein dreigeschossiger Bau soll so lange als Zwischenlösung stehen bleiben, bis die Schule – wie derzeit geplant – am jetzigen Standort entsprechend erweitert worden ist. Dafür wird die Gemeinde nach Worten von Bürgermeister Michael Higl eine Summe in Richtung von 40 Millionen Euro ausgeben müssen.

Zu Beginn des kommenden Schuljahres wird es so weit sein: Es können nicht mehr alle Klassen, die in Meitingen aufgrund steigender Schülerzahlen gebildet werden, in der Grundschule am Schulweg untergebracht werden. Drei vierte Klassen beenden im Sommer die Schule, aber mindestens vier erste Klassen werden neu zu bilden sein, so der Bürgermeister mit Blick auf die zu erwartenden Anmeldungen. Was tun?

Zahl der Grundschüler in Meitingen wächst

Zwar ist schon seit Längerem klar und auch beschlossen, dass die Grundschule erweitert wird, aber das klappt nicht so schnell. Wie auch schon an anderer Stelle soll jetzt auch für die Meitinger Grundschule zur sogenannten Containerlösung gegriffen werden. Wobei die Verantwortlichen betonen, dass die Schul-Container kaum etwas mit den bekannten Transportbehältnissen aus dem Speditionsgewerbe zu tun haben. Außer, dass die einzelnen Bestandteile für eine Schulerweiterung ähnlich modular aneinander gebaut werden können, wie die Transportcontainer auf einem Hochseeschiff.

Auf Planzeichnungen, die in der Ratssitzung vorlagen, ist zu erkennen, dass je Geschoss entweder 14 oder 16 Container, Grundmaß drei auf sechs Meter, zusammengefügt werden. Die Verwaltung soll nun ermitteln, welcher Container-Typ aufgrund seiner exakten Maße für die Meitinger Grundschule am besten infrage kommt. Laut Bürgermeister Higl solle jedes Zimmer für eine 25-Personen-Klasse mindestens 60 Quadratmeter groß sein.

Standort für den neuen Baukörper soll ganz im Südosten des Schulgeländes sein, weil das Provisorium dort von künftigen Bauarbeiten am Hauptgebäude weniger beeinträchtigt ist und es derartigen Arbeiten am wenigsten im Wege steht, hieß es in der Sitzung. Zudem können an die jetzt zu schaffende Zwischenlösung weitere Container angebaut werden, die später gebraucht werden, wenn am Hauptgebäude gearbeitet wird und die Kinder die dortigen Klassenzimmer nicht nutzen können. Auf der anderen Seite, so wurde deutlich, ist es nicht ganz unkompliziert, den neuen Gebäudetrakt an die Wasserversorgung und Kanalisation oder an die Heizanlage der Schule anzuschließen.

Lesen Sie dazu auch

Verwaltung und Gemeinderat sind einstimmig der Ansicht, mit dem Provisorium von Anfang an auch Reserven zu schaffen, bevor man eventuell jedes Schuljahr erneut erweitern müsse.

Drei Stockwerke aus Containern kommen nach Meitingen

In einem dreigeschossigen rechteckigen Container-Baukörper sollen insgesamt acht Klassenzimmer, dazu Gruppenräume, Lehrerzimmer oder Sanitärräume entstehen. Wie Bürgermeister Higl aus Besprechungen mit der Schulleitung berichtete, sei der Plan, möglichst einen kompletten Jahrgang in den Container-Klassenzimmern unterzubringen. Dadurch frei werdende Räume im Schul-Hauptgebäude könnten der Mittags- und Ganztagsbetreuung zur Verfügung gestellt werden, wo ebenfalls von steigenden Anmeldezahlen ausgegangen werden könne. Nachdem laut Bürgermeister Higl die Miete für notwendige Container durchschnittlich nach drei Jahren Nutzungsdauer die Kosten eines Kaufs übersteige, will Meitingen die Container kaufen, da sie erwartungsgemäß länger als diese drei Jahre benötigt würden.