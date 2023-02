Meitinger helfen nach dem Erdbeben in der Türkei

Die Hilfsbereitschaft für die Erdbebenopfer ist groß. In Erlingen gibt es eine spontane Spendenaktion.

Überwältigenden Zuspruch bei den Meitingern findet derzeit eine Sach- und Spendenaktion für die vom Erdbeben betroffenen Menschen in der Türkei. Die Familie Agirdas, eine seit wenigen Monaten im Ortsteil Erlingen wohnende Familie mit türkischen Wurzeln, hat die Hilfsaktion mit der benachbarten Familie Heider ins Leben gerufen.

Die spontane Hilfe der Meitinger Bürgerschaft war beeindruckend. Vor allem wärmende Decken und Schlafsäcke, aber auch gut erhaltene Winterkleidung wurden in großen Mengen angeliefert. Mit Konvois, die über Aalen in die 3500 Kilometer entfernte Erdbebenregion aufbrachen, wurden die Hilfsgüter in die Türkei transportiert. (peh)