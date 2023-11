Meitinger Hobby-Freunde präsentieren ihre neuen Kreationen

An zwei Tagen stellen im Rathaus 18 Freizeitkünstler ihre 510 kunstvollen Arbeiten aus. Und diese können sich durchaus sehen lassen.

„Man kommt beim Betrachten dieser kunstvollen, mit viel Liebe und Perfektion geschaffenen Kunstwerke kaum aus dem Staunen heraus“, schmunzelte begeistert eine junge Frau beim Bestaunen der verschiedensten kunstvollen Arbeiten im geschmackvoll deko-rierten Meitinger Rathaus. Zum 37. Mal luden die Meitinger Hobby-Freunde zur Ausstellung ins Meitinger Rathausfoyer ein. 510 kunst- und liebevoll gestaltete handgearbeiteten Exponate präsentierten die Hobbykünstler an zwei Tagen der Öffentlichkeit.

Eröffnet wurde die Veranstaltung vom Instrumentaltrio „Saitenpfiff“. Angela Storr, (Zither), Monika Gritsch (Gitarre) und Wolfgang Bayer (Hackbrett) brachten dabei den Eröffnungsbesuchern die Stücke „Bobinger Manuett“, „Rake Fet“ und eine „Irisch-Bretonische Triologie“ zu Gehör ehe die Vorsitzende der Hobby Freunde Anne Herbst ihre Grußworte an die bereits zahlreich anwesenden Kunstfreunde richtete. „Wir freuen uns, dass die Ausstellung für unsere Gesellschaft ein Aushängeschild ist und den Menschen etwas Optimismus für die Zukunft vermitteln kann“, sagte die Vorsitzende.

Neues Quartier während Meitinger Rathaussanierung?

Anne Herbst sprach Bürgermeister Michael Higl auch darauf an, wo denn im kommenden Jahr, wenn zu dieser Zeit das Rathaus saniert wird, die beliebte Ausstellung durchgeführt werden kann. „Es wird immer eine Möglichkeit geben, dass sich die Hobbykünstler in Meitingen präsentieren können“, antwortete Higl. „Die Ausstellung bereichert in den trüben Novembertagen den Veranstaltungskalender, bringt etwas Licht in unser Rathaus und strahlt positive Energie aus.“

Zu den Ausstellungsstücken gehörten unter anderem Malereien, Häckel-, Strick- und Bastelarbeiten sowie Drechselarbeiten aus edlen Hölzern, vom Kugelschreiber über Flaschenöffner bis hin zu Obstschalen und Kerzenständern. Hobbyfreund Robert Eber aus Kühlenthal ist seit der ersten Ausstellung mit seinen handgefertigten Krippen mit dabei. „Heuer stelle ich acht Krippen aus und habe auch wieder hölzerne Sterne für die Aktion Sternstunden auf dem Nürnberger Christkindlmarkt gefertigt“, erläuterte Eber.

Anne Herbst betonte, dass während der Ausstellung im Eingangsbereich wieder zahlreiche Exponate für einen guten Zweck erworben werden können. Der Erlös aus dieser Sonderausstellung kommt auch heuer wieder dem Marienheim in Baschenegg und der Aktion „Sternstunden“ zugute. „Somit erfüllt die Ausstellung auch einen guten Zweck für Menschen, die sich nicht auf der Sonnenseite des Lebens befinden.“

Lesen Sie dazu auch